¿Por qué salió Adrián Ramos en el juego vs. Independiente Santa Fe?

El capitán del América de Cali fue sustituido cuando América pasaba su mejor momento. En rueda de prensa posterior al juego, explicaron el cambio.

América de Cali no logró pasar del empate ante Independiente Santa Fe en el juego de la fecha 7 de la Liga BetPlay, en un partido que en el trámite, se vio más inclinado a su favor pero que finalmente no se pudo sacar diferencia. La actitud del equipo cambió cuando, sorpresivamente, se dio la primera variante en América y tuvo que salir Adrián Ramos.

En su lugar entró el debutante Díber Cambindo, quien intentó crear situaciones de peligro, no fue tan influyente en el campo como lo venía siendo el capitán del América. En la rueda de prensa posterior al partido, Leonardo Felicia, quien hoy estuvo al frente del equipo ante el contagio de Covid-19 del DT Juan Cruz Real, explicó la razón de sus variantes, empezando por la de Ramos.

“El cambio de Adrián lo pidió él porque sintió una molestia. En el entretiempo nos dijo que sintió algo, que estaba para jugar 10 minutos y de hecho él nos pidió eso en el mismo partido. Ese cambio fue obligado“, comentó el asistente técnico de Cruz Real. Por esta razón, un cambio que muchos no se explican, se da por una condición médica.

Felicia no dio más detalles sobre la situación de Adrián Ramos, que después de estas palabras, genera preocupación en la interna del América de Cali que este domingo tendrá que viajar a Medellín para enfrentarse a Atlético Nacional, y ya tienen una baja sensible como la de Duván Vergara. Resta esperar a que el departamento médico del club dé un dictamen oficial y se determine si puede estar o no para este partido.

Vea la rueda de prensa completa de Leonardo Felicia, junto al volante Rodrigo Ureña.