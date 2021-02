¿Por qué Rafael Carrascal es suplente con Juan Cruz Real?

Foto: Dimayor

El volante del América de Cali se quedó en la suplencia y a pesar de su buen rendimiento en los minutos que le dan, sigue sin oportunidades de ser inicialista.

Desde las fases finales del campeonato pasado, el volante Rafael Carrascal dejó de ser titular en el equipo de Juan Cruz Real. De los últimos 10 partidos, solamente fue inicialista en 3 de ellos, donde en uno fue sustituido al finalizar el primer tiempo y solamente jugó en una oportunidad los 90 minutos, por lo que a pesar de su rendimiento, hay cuestionamientos sobre si existe alguna situación particular para esto.

Sobre el último partido, el DT confirmó que buscaba atacar en el Atanasio, por lo que se decantó por dos jugadores en su posición que le funcionaban más, Yesus Cabrera y Luis Sánchez. “El segundo tiempo corregimos porque Nacional ponía mucha gente por dentro, con el ingreso de Ureña y después Carrascal equiparamos, corregimos esa situación estratégica, pero el primer tiempo jugamos con un mediocentro defensivo y dos ‘10’ dentro de la cancha: Cabrera y Sánchez, jugamos con Batalla y Moreno, delanteros, y un centrodelantero, no sé cuántos equipos vienen al Atanasio a jugar con dos ‘10’ en el medio de la cancha, los cambios entraron bien y creo que éramos merecedores como mínimo del empate”.

A pesar de esto, Carrascal cumplió funciones de ataque tras su ingreso, sosteniendo más la pelota y abriendo la cancha, pero en el planteamiento inicial de Cruz Real puede que no funcione y es por el aspecto físico. América viene jugando de manera en que hay presión constante sobre sus rivales y persecuciones individuales, donde Paz, Sánchez, Cabrera e incluso Ureña son importantes, pues son jugadores que corren los 90 minutos y pasan de área a área constantemente.

En el caso de Carrascal, es un jugador que no está corriendo, sino que es el que pone la pausa y que los demás se muevan a su alrededor, pero en esa intención de constante movimiento en ataque y defensa, este volante no terminaría por encajar. Con sus capacidades, podría ser titular en cualquier equipo del FPC, pero al parecer no funciona en el equipo de Cruz Real y podría contar con la misma suerte de Carlos Sierra.