¿Por qué protestan los jugadores de Deportes Tolima a horas de la final de la Liga BetPlay?

El día anterior al juego de ida de la final de la Liga BetPlay entre Deportes Tolima y Millonarios, los futbolistas del primero de ellos protestaron y abandonaron la concentración.

“Dejaron de entrenar, fueron al hotel y sobre las 11:15 de la mañana decidieron abandonar la concentración hasta que lleguen a un acuerdo”, informó el periodista Nelson Enrique Ascencio en Blog Deportivo (Blu Radio). Es una versión periodística respecto a lo sucedido con el equipo que el lunes consiguió la clasificación a la final eliminando a La Equidad.

Todavía no hay declaraciones oficiales al respecto, pero sí investigaciones periodísticas que empiezan a confirmar lo que estaría pasando. “Los jugadores no llegaron a un arreglo con Gabriel Camargo en el tema de los premios. Dice Camargo que no tiene taquillas, no hay entradas para el club y eso es lo que se esgrime”, dice una fuente que citó el Gol Caracol.

A eso hay que agregarle lo que informó e periodista Camilo Pinto (Caracol Radio). Él asegura que hubo reunión del plantel con Gabriel Camargo y desacuerdo en la misma. A partir de ahí, los futbolistas optaron por salir del hotel hacia sus hogares. No hubo almuerzo junto al cuerpo técnico como estaba establecido ni charla técnica.

Lo próximo que sigue en el protocolo de Deportes Tolima es la rueda de prensa que deben dar entrenador y capitán a las 7:00 p.m. de este miércoles. ¿Irán? Está la expectativa. Todo sucede a un día del primer partido de la final. Cabe recordar que el cuadro tolimense y Millonarios deben enfrentarse este jueves 17 de junio en el estadio Manuel Murillo Toro desde las 8:00 p.m.