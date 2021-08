¿¡Por qué le anularon ese gol a Once Caldas ante Millonarios!?

Juan David Pérez marcó para Once Caldas en el cierre del primer tiempo del juego en Manizales. Era el 1-1 parcial, pero no fue válido. ¿Por qué? Atención a la polémica.

Según el juez de línea Wilmar Navarro (Santander), el autor del gol está en fuera de lugar. Lo sanciona segundos antes del remate con el que vulnera el arco defendido por Christian Vargas. Acción invalidada en la que, además, Juan David Pérez terminó lastimado.

En la imagen de la jugada que se vio en Win Sports, parece claro que el jugador de Once Caldas está habilitado por Juan Pablo Vargas al momento del pase de Jéfferson Cuero. Eso mismo no fue lo que apreció el árbitro y por ende la sanción. A esa altura el compromiso se mantuvo 0-1 con gol de Hárrison Mojica. Hay que recordar que este partido no contó con el servicio de VAR.