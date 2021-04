¿Por qué hay tanta polémica con el Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó?

Águilas Doradas insiste en que solo tiene 7 jugadores disponibles para jugar la fecha 18 de la Liga BetPlay contra Bocayá Chicó.

Águilas Doradas tiene un total de 29 jugadores inscritos ante la Dimayor. De esos, 14 al menos tienen COVID-19-. Aparte, hay 7 lesionados. Es decir, que solo cuenta con 7 miembros activos del plantel para hacerle frente al juego contra Chicó.

La web oficial de la Dimayor tiene el compromiso en su listado de programados por la jornada 18. Debe jugarse este domingo 11 de abril desde las 3:30 p.m. en el estadio Alberto Grisales. Por si fuera poco, hecho que matiza aún más la controversia, este encuentro es determinante para resolver el descenso.

Boyacá Chicó tiene la obligación de sumar porque se encuentra luchando por salvar su cupo en la máxima categoría con el Deportivo Pereira. Los Matecañas visitan al Envigado y este encuentro va en simultánea con el del cuadro ajedrezado.

Águilas Doradas, al no tener el grueso de su plantilla habilitada, pide juego limpio. Que aplacen su compromiso, dado que no tiene cómo completar su plantilla. De presentarse con solo 7 jugadores necesariamente inclinará la balanza a favor del cuadro boyacense, totalmente aislado de este problema independiente de si la coyuntura actual le favorece a sus intereses. De carambola, el Deportivo Pereira paga las consecuencias.

¿Qué dice la Dimayor?

Aferrados a la normativa, un club en esta situación a causa del COVID-19 puede recurrir a los Sub-20. Sin embargo, en Águilas Doradas insisten en que no es posible. No tienen elementos suficientes en dicha categoría por una razón: Este año no se puede organizar dicha competición juvenil en Colombia.

“El Presidente de la FCF informó el pasado 15 de marzo a los 70 asambleistas que esta copa sería imposible desarrollarla este año, porque tiene un costo de 5 mil millones de pesos al año y en condiciones de pandemia se triplica. Encuentro gravísimo que desde la presidencia de Dimayor se entregue una información que no es veraz y no está ligada a la realidad”, dice el dueño de Águilas, José Fernando Salazar, quien ha liderado toda una serie de acciones en redes sociales, con el objetivo de hacer un llamado al “juego limpio”.