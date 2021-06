¿Por qué Álvaro Montero celebró el título del Tolima abrazando al árbitro?

Una de las imágenes más curiosas que dejó la consecución de la tercera Estrella de Deportes Tolima fue el festejo del arquero Álvaro Montero. ¿Por qué con el árbitro Carlos Ortega?

El arquero bicampeón con Deportes Tolima lo explicó en la entrevista que le dio a Win Sports+ tras la nueva coronación que logró con el cuadro ibaguereño. Él ya había sido campeón con la escuadra en 2018 cuando derrotaron a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. Ahora repitió dejando esa curiosa imagen. ¿Por qué lo hizo?

Así lo explicó: “Le dije que iba a celebrar con él porque me estaba acelerando en los saques. Luego cuando lo abracé le pedí disculpas porque no me quería meter en cosas de su trabajo, pero ya lo tenía pensado”, explicó el arquero que por esa acción fue amonestado. Apenas se dio el final del juego, él fue a abrazar a Carlos Ortega, quien se molestó y terminó mostrándole tarjeta amarilla.

Más allá de eso, Álvaro Montero alzó un nuevo trofeo con Deportes Tolima. Pasó a ser un histórico para el club: “Muchas personas dudaban de este objetivo, nosotros internamente nunca lo hicimos porque es el trabajo de nosotros y por eso nos toca disfrutar. ¡Somos campeones!”, dijo en Win Sports+.

Y agregó: “Vendrán cosas positivas”. Eso sí, no aseguró si seguirá o no en el equipo. Terminó e semestre siendo titular y campeón, pero en una parte del mismo no lo fue. Le cedió el lugar a William Cuesta. Luego lo retomó y lo mantuvo hasta la final en el Campín en la que se coronó nuevamente campeón.