¿Por qué Álex Mejía no llegó a un acuerdo con Junior?

Oficialmente se cayó la intención de Junior de fichar a Álex Mejía. El futbolista que rescindió contrato con el Club Libertad en Paraguay vuelve a estar disponible en el mercado de fichajes.

Junior hizo oficial el tema con un comunicado que dice: “El club se permite informar a la opinión pública en general y a los medios de comunicación, que después de varios días de negociaciones, finalmente no hubo acuerdo entre las partes y por ende ya no se dará la vinculación del jugador Alexander Mejía a nuestro club”.

No hay mayores detalles. Queda claro que, tal como se estuvo informando a lo largo de la semana, el jugador estuvo en la sede del club. Presentó exámenes médicos y estaba pendiente de la firma del contrato. Eso finalmente no pasó y a más de un aficionado del cuadro barranquillero le surge la duda:

¿Qué fue lo que sucedió en Junio para que no se diera el fichaje de Álex Mejía que se estaba adelantando?

Al respecto hay una versión publicada por Habla Deportes en Barranquilla: “Álex Mejía, mediocampista de 32 años, no llegó a Junior porque no se pudo llegar a un acuerdo en lo contractual. El futbolista pedía dos años, el club le ofrecía uno. Cumple 33 el próximo 11 de julio”. Esa, aparentemente, sería parte de la razón por la que no se cerró la negociación.

Así que Álex Mejía, ahora libre en el mercado de fichajes tras su salida del Club Libertad y sin la opción de llegar a Junior, apunta a otras posibilidades para el futuro de su carrera: ¿Atlético Nacional? En el cuadro verdolaga han hecho públicas las intenciones que tienen de ficharlo. Buscan su regreso y es algo que cuenta con un importante pedido de parte de la afición. ¿Se dará?

Alex Mejía, mediocampista de 32 años, no llegó a Junior porque no se pudo llegar a un acuerdo en lo contractual. El futbolista pedía dos años, el club le ofrecía uno. Cumple 33 el próximo 11 de julio. #TemporadaDeHumo2021 #JuniorHD #Mejía pic.twitter.com/T2ZbsTa0Av — Habla Deportes (@HablaDeportes) July 4, 2021