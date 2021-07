¿Por qué Álex Mejía no ha sido presentado en Junior FC?

Este miércoles, el Junior FC fue el equipo que más movimientos protagonizó en el mercado de fichajes tras confirmar las llegadas de dos jugadores y la salida de Teófilo Gutiérrez.

Walmer Pacheco y Juan Sebastián Herrera fueron presentados como los dos primeros refuerzos del Tiburón para la segunda temporada del año. Horas más tarde, se confirmó la no continuidad del ídolo del equipo, Teófilo Gutiérrez, quien terminó contrato y no llegó a un acuerdo con las directivas para renovar.

+ Teo Gutiérrez confirma su salida de Junior: “Me voy con el corazón colmado de gratitud”

+ Junior FC hizo oficial la contratación de Walmer Pacheco

+ La foto que confirmaría el futuro de Álex Mejía

Otro de los anuncios importantes de este miércoles era la confirmación de Alexander Mejía como otro refuerzo. Sin embargo, este no ha sido posible porque el jugador aún no ha firmado porque no ha completado los exámenes médicos, los cuales han tardado más de lo que estaba estipulado. Así lo dio a conocer ‘Habla Deportes’.

#TemporadaDeHumo2021 El mediocampista Alexander Mejía, de 32 años, sigue en exámenes médicos con Junior. Por eso ha tardado más en darse su vinculación. pic.twitter.com/JODe6C6N5i — Habla Deportes (@HablaDeportes) July 1, 2021

Así las cosas, se espera que este jueves sea anunciado Alexander Mejía como el tercer refuerzo del Tiburón tras llegar como jugador libre al rescindir su contrato con Club Libertad, de Paraguay.