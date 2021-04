¿Por qué a Millonarios le pasó lo mismo contra América y Nacional? Lo explicó Gamero

FOTO: DIMAYOR

Dos clásicos que Millonarios estuvo ganando a poco del final y terminó perdiendo. ¿Qué le pasó al equipo que dirige Alberto Gamero en los duelos ante Atlético Nacional y América de Cali?

El 21 de marzo Millonarios estuvo ganándole a Atlético Nacional. Marcó a los 81 minutos. Estaba 1-0 y terminó 1-2. A los 84 minutos sufrió un tanto de Baldomero Perlaza y al 90+3, uno de Vladimir Hernández. Diez días después se presentó en el Pascual Guerrero para enfrentar a América de Cali. Estuvo ganando con gol a los 27 minutos y terminó perdiendo con anotaciones de Luis Francisco Sánchez a los 79 y Marlon Torres a los 84.

▶: Primer gol profesional de Diego Abadía: ¡A América de Cali en el Pascual Guerrero!

▶: Millonarios, su nueva posición en la Liga BetPlay I-2021 y lo que le falta

▶: ¿Quién es Diego Abadía, canterano y apuesta goleadora de Millonarios?

Frente a este panorama similar se presentó la pregunta: ¿Por qué le pasó lo mismo al equipo en dos partidos tan importantes? Respondió Alberto Gamero: “Tuvimos 80 minutos jugando bien, ganando y creo que antes del gol de ellos tuvimos una opción más clara para hacer el 0-2, erramos y nos desconcentramos en 8 minutos y nos hacen dos goles. Esto nos está dejando una enseñanza, un aprendizaje. Ya son dos partidos que perdemos en los últimos minutos, eso es para corregir. Hoy nos descuidamos, nos equivocamos. No hay que buscar culpables sino soluciones. Hoy cometimos errores y vamos a corregirlos”, fue lo primero que dijo.

Luego agregó: “En el fútbol y en la vida hay que cerrar algo que está abierto. Hoy América no tenía opciones de gol claras. No era que estuviera maniobrando a Millonarios, al contrario. Indudablemente reconocemos que estamos cometiendo errores individuales y de apreciación. Tenemos que entender que en el fútbol se cierran los partidos haciendo otro gol. Hoy lo tuvimos y no lo hicimos. Esto es de trabajar. Tenemos un grupo joven que en cada partido aprende cosas diferentes. Esto nos ayuda a crecer. Hoy perdimos un partido que no debíamos haber perdido, pero este es el fútbol”.

Finalmente el DT de Millonarios, ante la ausencia de triunfos ante los equipos que lo superan en la tabla de posiciones, respondió: “No me preocupa. Me parece que los partidos que hemos perdido son casi que los mejores que hemos jugado. Contra Atlético Nacional jugamos 85 minutos muy buenos. Contra Junior el gol fue al minuto de reposición, jugamos un partido muy bueno. Hoy contra América de Cali tuvimos oportunidades de aumentar el marcador. La preocupación mía es que nos siga pasando esto. Por la parte del contexto de juego y fútbol, no. Los equipos cuando quieren estar en los 8 tienen que ganarle a los grandes y nos quedan 3 grandes para buscar la clasificación. Debemos corregir y mejorar muchas cosas. Estamos para corregirlo todos los días”.

Alberto Gamero tras la caída de Millonarios ante América de Cali