¡Por fin! Se conoció el que sería el nuevo equipo de Yeison Guzmán

La joya del futbol colombiano, Yeison Guzmán, que milita en Envigado FC y que ha sido pretendido por varios equipos en el FPC, ya tendría definido su futuro deportivo.

El volante de 22 años de edad es la principal figura del Envigado y aunque varios equipos lo han buscado, en el club antioqueño no le han dado chances de salir. Lo último que se conoció entre él y la Cantera de Héroes es que le renovaron el contrato hasta 2022 para evitar une negociación como agente libre en el presente año.

Ahora, este lunes 12 de abril se conoció que Yeison Guzmán y su representante llevan acabo unas conversaciones con Cruzeiro de Brasil desde hace varios días. Cabe recordar que el dicho equipo está en la Serie B del fútbol de Brasil.

No obstante, esta no sería al única opción que hay para el joven atacante; también hay interés por sus servicios por parte de equipos de Argentina e incluso de Portugal. Antes de que culmine la presente Liga BetPlay, Guzmán ya conocería su futuro deportivo, pues no será en Envigado, club que solo permitirá su salida por medio de una venta.

#YoEscuchoElVbarCaracol ⚽️✍️En un alto porcentaje y a falta de ponerse de acuerdo con los plazos y garantías de pago, el jugador Yeison Guzmán de Envigado será transferido a Cruzeiro Esporte Club, equipo que está en la serie B de Brasil 🗣Vía: @diegonoticia pic.twitter.com/Zmr61W34CX — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) April 12, 2021

En la presente temporada ya suma cuatro goles en 17 juegos ( Once Caldas, Jaguares y Patriotas). A lo largo de su carrera deportiva completa 132 juegos, todos con la ‘Cantera de Héroes’, elenco con el que ha logrado 28 dianas.

Su debut como jugador profesional fue el 1 de febrero del 2016, en el empate a cero goles de su equipo ante Águilas Doradas por Copa Colombia.