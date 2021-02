Polémicas, VAR, peleas y lo que dejó el América de Cali vs. Santa Fe

Foto: América de Cali

En la revancha de la final de la Liga BetPlay 2020, América de Cali e Independiente Santa Fe protagonizaron un partido que fue de más a menos.

Con mucha emoción, se vivió el partido más destacado – sobre el papel – de la fecha 7 de la Liga BetPlay, donde se enfrentaron los últimos finalistas del campeonato. El partido comenzó con mucha intensidad por parte de ambos equipos, pero se fue apagando con el trascurrir de los minutos y mientras aumentaba el nivel de la lluvia en Cali. Finalmente, no pasaron del empate y el juego terminó 0 – 0.

Las polémicas no se hicieron esperar, ya que en los primeros minutos, hubo una mano de Leandro Castellanos, quien trató de evitar un remate pero estaba afuera del área, los jugadores de América protestaron porque el árbitro solamente sacó una tarjeta amarilla. Además, hubo una mano dentro del área de Santa Fe que el VAR avisó, pero el central la revisó y no consideró que era sancionable.

El partido se le iba saliendo de las manos al árbitro, pues además de estas jugadas polémicas, donde también hubo un golpe de Pablo Ortiz del América a Diego Valdés que no fue penalizado, hubo momentos donde ameritaba sacar una tarjeta amarilla y el central lo omitió. Antes de acabar el primer tiempo, hubo una discusión entre varios jugadores luego de que los hombres de Santa Fe no apelaran al ‘Fair Play’, aunque por fortuna no pasó a mayores.

El punto de inflexión para que el juego bajara sus revoluciones, fue cuando el DT interino de América hoy, Leonardo Felicia, decidió sacar a Adrián Ramos del campo, que inquietaba en la defensa de Santa Fe y generaba juego para América. El ritmo del partido cayó, los visitantes no supieron aprovechar las ventajas y el juego se fue casi sin emociones en la segunda mitad. Santa Fe se mantiene en lo alto, mientras que el campeón sigue alejándose de los ‘8’ clasificados.

➕ ¡Mira el VAR y dice que no hay penal! 🤔#LALIGAxWIN pic.twitter.com/HE90vyWn6H — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) February 19, 2021

Ficha técnica del América de Cali vs. Independiente Santa Fe

América de Cali: Joel Gatrerol; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Héctor Quiñones; Luis Paz, Rodrigo Ureña, Yesus Cabrera (Guillermo Murillo); Luis Sánchez, Santiago Moreno (Rafael Carrascal) y Adrián Ramos (Díber Cambindo).

Amonestados: Santiago Moreno.

Técnico: Leonardo Felicia (INT).

Independiente Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Fainer Torijano, Jeisson Palacios, Dairon Mosquera; Leonardo Pico, Daniel Giraldo (Sherman Cárdenas), Johan Caballero (Luis Manuel Seijas), Kelvin Osorio (Jhon Velásquez), Jhon Arias y Diego Valdés.

Amonestados: Leandro Castellanos y Johan Caballero.

Técnico: Harold Rivera.

Árbitro: Eder Vergara – Córdoba.

Estadio: Olímpico Pascual Guerrero.