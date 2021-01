Piscis Restrepo y Pitirri Salazar, de acuerdo con el reglamento de Jersson González

Sigue causando comentarios el nuevo reglamento que instauró Jersson González con la categoría sub-17 del América de Cali y ahora dos personajes del fútbol, con amplia experiencia en las juveniles, hablaron al respecto.

Para el ‘Alargue’ de Caracol Radio, hablaron Carlos el ‘Piscis’ Restrepo y Ricardo ‘Pitirri’ Salazar, dos personajes del fútbol que tienen amplio conocimiento sobre las juveniles y las canteras de los equipos colombianos como entrenadores. Ellos vieron con buenos ojos el reglamento de Jersson González con la sub-17 del América de Cali.

+‘Pitirri Salazar‘: “Es fabuloso porque todo lo que se le enseña al niño es lo que va hacer en el futuro. Hay que ayudarlos a tener responsabilidad, disciplina, qué es lo que se debe hacer antes y después de los partidos. Hay que estudiar idiomas. Buenísimo eso. Nada más fastidioso para un técnico que llegar y pelear con los muchachos. Eso después será retribuido”.

‘Piscis’ Restrepo: “Se ha entrado en un debate desde estos días por las declaraciones de Hernán Darío Gómez, Juan Carlos Osorio y ahora por lo de Jersson. Yo también lo hice, yo castigué jugadores con arete y melena larga y tinturas del pelo. Pero sentí que cuando un jugador por personalidad tiene que tener el mechon amarillo y entregarse a un club, no me parece y se equivocó de profesión; eso no es tener personalidad. Luego estuve en otras latitudes, hay que respetar y trabajar, que un cambio no determine mi producción. Lo hice y era castigador bravo. Yo he dirigido como me educaron, por eso estoy de acuerdo”.

Cabe recordar que Carlos el Piscis Restrepo ha sido un incansable trabajador para las divisiones menores del fútbol colombiano y ha dirigido en varias ocasiones a la Selección Colombia sub-17 y sub-20. ahora dirige a San Carlos, de Costa Rica. Mientras que el ‘Pitirri’, aparte de ser exjugador profesional, ha dedicado gran parte de su vida a la administración y hoy es el gerente deportivo de Millonarios, con amplio conocimiento en divisiones inferiores.