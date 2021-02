Perea y Carmelo Valencia criticaron la cancha y el arbitraje

Foto: Dimayor

Junior de Barranquilla sufrió su primera derrota de la Liga Betplay ante La Equidad y desde Junior criticaron diferentes situaciones del partido.

Posterior al partido donde Junior perdió por primera vez en el campeonato, el técnico del equipo, Amaranto Perea, habló en rueda de prensa en compañía del veterano delantero Carmelo Valencia, donde ambos estuvieron de acuerdo con relación al difícil estado del campo en el estadio donde jugaron, aunque el jugador fue más allá y criticó el arbitraje.

Inicialmente, el estratega habló sobre el estado del campo y la dificultad para el desarrollo de su juego. “Después el que pierde, parece que es el que hace todo bien, lo que te puedo decir es que nunca encontramos espacios para los duelos, la cancha, sin duda, no nos permitió. Es la primera vez en un campo como estos, ellos ya habían jugado antes“.

Además, el estratega se refirió a las dificultades que se presentaron en el partido. “Sabíamos que iba a ser complejo porque ellos son un equipo intenso. La altura es un tema que lógicamente nos pesa y empezar al minuto 2 perdiendo nos afecta mucho más. Intentamos y al final competimos lo mejor que pudimos“.

Las palabras de Carmelo Valencia

Inicialmente, el delantero criticó el trabajo del cuerpo arbitral debido al penal que determinó la suerte del equipo. “Cómo vivimos el partido y por qué nos cuesta hoy, creo que, como dice el profe, iniciamos perdiendo por un penal que para mi análisis no fue. Respeto que lo hayan pitado pero para mí no fue“.

Posteriormente, Valencia explicó que no pudieron desarrollar su idea de juego debido al estado del campo de juego. “Aparte desarrollar una idea de juego que traíamos bien clara en un campo de estos no es fácil, al final fue más lo que luchamos que lo que pudimos jugar, no solamente en las presentaciones de este año, Junior siempre trae una idea pero no nos fue fácil. En este campo te pica el balón, no sabes dónde te va a caer y bueno, felicidades para ellos“.