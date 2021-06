Pacho Maturana: “Nunca firmé un contrato con el DIM sino con mi amigo Bolillo”

Una de las polémicas de las últimas horas con la presentación del nuevo staff de Atlético Nacional, fue el nombramiento de Francisco Maturana como nuevo director de Desarrollo y Fútbol Formativo, horas después de desvincularse de Deportivo Independiente Medellín, en donde era un asesor de Hernán Darío Gómez, el entrenador del club.

Esto causó mucho revuelo entre los aficionados del Poderoso, que incluso lo declararon “persona no grata” por haber hecho dicho cambio, pero el exDT explicó que no tenía ningún documento firmado con El Equipo del Pueblo.

“Cuando Bolillo llega al Poderoso, me pide que lo acompañe. Yo voy porque me está llamando el amigo y no la institución. El recibimiento fue extraordinario de parte de la dirigencia, pero no cobré ni un peso, estaba ayudando y compartiendo con mi amigo. En ese ejercicio le encontré sentido a mi vida. Me preguntaban cosas y me sentía útil. Un directivo del DIM quiso que lo hicieran institucional y lo nombraran dirigente. Yo no tengo idea qué es ser dirigente, soy gente del fútbol. Agradecí y agradezco eso”, expresó Pacho en entrevista con la Revista Semana.

Y especificó: “Nunca firmé un contrato con el DIM, sino con mi amigo. El contrato con los amigos es con el alma, no con plata. Es más me dieron uniforme por todos lados, tapabocas y llegaba con uniforme de Conmebol. Siempre estaré con mi amigo de corazón, pero llega un momento en que no estaré atrás de mi amigo, él sigue su camino y yo el mío, pero institucionalmente no hay nada”.

Aunque eso fue mal tomado por la barra del cuadro Rojo, el exestratega reveló que tiene un cariño especial por el club. “Para salir hay que llegar. ¿Qué es Medellín para mí? Me crié en una época en la que después de amar la Selección Antioquia y hacer amigos que amas con el alma, quedas con eso para toda la vida. Desde los doce años era de Nacional, pero cuando salimos de los Juegos Nacionales siendo campeones, pero en el escenario de la amistad kilómetros y centímetros es lo mismo, decía Benedetti. Yo estaba jugando en Nacional, pero haciendo fuerza a como iba Medellín, amando a Nacional y respetando a Medellín para que a mis amigos les fuera bien”, apuntó.