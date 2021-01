Pablo Ceppelini: el no a Santa Fe y la opción Atlético Nacional

Desde Santa Fe surgió la intención de fichar a Pablo Ceppelini, pero el representante del jugador descartó la opción. Ya lo dijo públicamente y habló de Atlético Nacional, el equipo que tuvo al futbolista uruguayo en el fútbol colombiano.

“No hubo contacto con Pablo Ceppelini o conmigo para que llegara a Santa Fe. Fue alguien externo en México. Con todo respeto, no es una opción ahora”, dijo Carlos Villalba, el representante del futbolista, en entrevista con El VBAR (Caracol Radio). De tal forma descartó la opción de una llegada del uruguayo al equipo bogotano subcampeón del fútbol colombiano.

Es más, agregó esta frase para ser contundente con lo que puede pasar en el mercado de fichajes: “Si vuelve a Colombia sería a Atlético Nacional”. Eso lo destacó la página web de Caracol Radio luego de la entrevista que dio el agente del mediocampista uruguayo con presente en Cruz Azul. A ese equipo llegó procedente del cuadro verdolaga, y se mantiene aunque empezó el 2021 sin ser citado al inicio de la Liga MX.

Todavía es una incógnita lo que pase con él. Desde que llegó al fútbol mexicano, Pablo Ceppelini únicamente jugó 5 partidos de liga (solo 1 como titular) y en un par de ellos apenas sumó 1 minuto en cancha. No estuvo en los planes del DT del momento y tampoco en los del reciente, al menos para el inicio del año. Su salida de Cruz Azul es algo que se negocia. Santa Fe está interesado pero parece que esa posibilidad no trascenderá en este momento. ¿Y Atlético Nacional? Por ahora no se piensa en su regreso.

Representante de Ceppelini sobre Santa Fe y Atlético Nacional