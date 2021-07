Osorio, Pablo Ortiz y la respuesta en la que habló de Dávinson Sánchez y Yerson Mosquera

Mientras se espera por la definición del futuro de Pablo Ortiz, con una oferta para salir de América de Cali hacia Talleres de Córdoba, el DT Juan Carlos Osorio dio su opinión al respecto recordando un par de casos que protagonizó en Atlético Nacional.

Cuando le preguntan al DT de América de Cali sobre esa posible salida de Pablo Ortiz, responde argumentando por qué no está de acuerdo con que se haga, al menos de la forma y el momento en que se está planteando. Es una situación de mucho análisis. Juan Carlos Osorio lo hace recordando casos anteriores. Le resultan similares al punto de tener la creencia de poder repetirlos.

Así habló Juan Carlos Osorio de la oferta que tiene Pablo Ortiz para salir de América de Cali

“La muy buena oferta que tiene Pablo, no consideramos que sea la única que se va a presentar. A sus 21 años pensamos que tiene, como mínimo, un año más para consolidarlo, para atléticamente mejorarlo, para armarlo y que ojalá a un futuro no muy lejano, nuestro querido club, América de Cali, pueda transferir jugadores directamente de aquí al fútbol europeo”, fue lo primero que dijo al respecto.

Fue entonces cuando citó dos casos concretos. “He tenido la gran fortuna de participar en la identificación del talento, de la consolidación de las características propias de un jugador con proyección internacional, de debutar jugadores de ese nivel y que sean transferidos al fútbol internacional: Dávinson Sánchez y Yerson Mosquera”.

A ellos, futbolistas destacados en la misma posición de Pablo Ortiz en la cancha, los dirigió en Atlético Nacional. De hecho les dio la oportunidad de debutar y posteriormente se convirtieron en ventas muy importantes para la historia del club verdolaga.

“Si a Yerson Mosquera lo consolidamos, lo formamos, le ayudamos a mejorar y al final hacer esa gran transferencia directamente al fútbol internacional (cerca de 5 millones de euros), la pregunta que a mí me llega es: ¿por qué no hacerlo acá en América de Cali y por qué no con los jugadores talentosos que queremos?”.