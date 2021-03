Omar Pérez: “Quiero ser técnico y ojalá el día de mañana sea en Santa Fe”

Luego de bastante tiempo, Omar Sebastián Pérez, ídolo de Santa Fe, volvió a hablar públicamente. Lo hizo este 28 de febrero, en el cumpleaños 80 del cardenal.

El multicampeón con Independiente Santa Fe, Ómar Sebastián Pérez, habló para el ‘Carrusel de Caracol’ sobre la actualidad del equipo, su partido de despedida y confesó qué quiere ser en el futuro en cuanto a fútbol de refiere, teniendo en cuenta que tiene una escuela de futbol y un restaurante en Chía.

“Los años en Santa Fe me permitieron quedarme acá, recibo amigos todos los días es imparable y disfruté mucho 10 años donde se aprendió muchísimo, se conoció varios amigos y la tranquilidad de sentirme orgulloso y todo lo vivido en Santa Fe”, inició Omar Pérez.

Sobre cómo llegó a Santa Fe el el 10 respondió que “el primer contacto lo tuve en Real Cartagena, me llamó la gente de Santa Fe, mi suegro me comentó un problema bastante grave, finalmente no pudo aguantar y çel falleció en los dos meses de que Santa Fe me llamó por primera vez, pasé a Medellín que fue el único equipo en Colombia que me supo esperar y entendió la situación. Fue así y Santa Fe me contactó de nuevo y llegamos a un acuerdo.

Finalmente indicó qué quiere hacer en un futuro cercano. “Agradecido on Santa Fe por darme la oportunidad de estar en la ciudad y representar ese escudo y estar en los libros del club. Eso no estaba previsto. quiero ser técnico y ojalá el día de mañana sea en Santa Fe. Estoy estudiando y lo disfruto mucho”.