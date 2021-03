Omar Pérez habló sobre su partido de despedida y el Santa Fe de Harold Rivera

Omar Sebastián Pérez volvió a hablar a los medios de comunicación y lo hizo en el día del cumpleaños de Santa Fe numero 80.

Actualmente, Omar Pérez es dueño de una escuela de futbol que lleva su nombre y un restaurante en Chía que hace referencia a Santiago del Estero, ciudad donde nació el ídolo bogotano. Sin embargo, quiere ser director técnico para algún día dirigir al cuadro cardenal.

En entrevista para el ‘Carrusel deportivo, de Caracol Radio’, el argentino hablo sobre su partido de despedida y analizó el equipo de Harold Rivera en la presente Liga BetPlay 2021. ” Me gusta mucho por los amigos que están, segundo porque Harold Rivera sabe mucho y tiene mucho majeo de grupo y eso es importante hoy día. La identidad de juego que esta dando: siempre agresivo y es algo que se tiene que hacer siempre de local”.

Sobre su despedida, el también exjugador de Boca Juniors dijo que “por pandemia no se pudo continuar. Ya tenía el tema avanzado. Estaba ilusionado pero no es algo que no puede ser. A penas pase la pandemia vuelvo a hablar con los muchachos. Solo queda hablar sobre los, pasajes, estadio y logística como tal porque eso lo voy a hacer para los hinchas que quieran ver mi último partido y que la vacuna nos ayude y así podamos disfrutar esta despedida que todos la quieren”.

Por ahora no hay indicios de la fecha pero sí hay una tentativa y sería a finales del presente año, una vez ya hayan aceptado el ingreso a hinchas a los estadios, el cual se tiene presupuestad o en la ciudad de Bogotá, donde jugó durante 10 años.