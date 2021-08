Oficial: se suspendió indefinidamente el ingreso de público al Campín y el estadio de Techo

Terminado el partido entre Santa Fe y Atlético Nacional que protagonizó la reapertura del estadio para la entrada de público, hubo pronunciamiento de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López a través de sus cuentas en redes sociales.

“Lo que ha pasado hoy en el estadio El Campín es inaceptable. Inaceptable con nuestra ciudad y nuestro estadio y nuestra ciudadanía. No puede ser que después de un año y medio esperando este momento, organizando todo, preparándonos para volver a encontrarnos para disfrutar de la cultura del deporte, esta sea la respuesta de unos hinchas violentos y desadaptados que deshonran a su hinchada, a su equipo y al fútbol”, empezó diciendo.

Y agregó: “Le di instrucciones a la policía para que traslade refuerzos y asegure que puede tener dentro y fuera, a la salida del estadio una salida separada, organizada y que evite choques violentos. No puede ser que ir al fútbol termine en heridas y en riesgo para los asistentes.

He citado a la Dimayor mañana, a la Comisión de Seguridad y Convivencia del Fútbol en Bogotá. La hinchada, los equipos y la Dimayor tienen que ser capaces de establecer las más severas sanciones con este tipo de actos inaceptables que rechazamos y condenamos. Así no hay garantías de tener público en los estadios. Hinchadas, equipos y Dimayor son corresponsables de que podamos hacer esto bien, no de que termine siendo un espectáculo lamentable y grotesco”.

Además escribió:

“Se suspende el ingreso de público a los estadios y se convoca mañana 10am a Dimayor y demás miembros de mesa de seguridad en el fútbol para que se apliquen las más severas sanciones por los hechos inaceptables de hoy en El Campin.

No hay derecho a que le hagan esto a Bogotá!”.