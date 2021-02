¡Oficial de Boca Juniors y Millonarios sobre Andrés Felipe Román!

FOTO: TyC SPORTS

Empezó a informarse en medios de comunicación y enseguida fue confirmado por los clubes. Andrés Felipe Román no aprobó los exámenes médicos para ser jugador de Boca Juniors.

“Boca Juniors y Millonarios Fútbol Club de Colombia informan que el jugador Andrés Felipe Román no superó los estándares médicos requeridos por el Departamento Médico de Boca, requisito indispensable para la realización de la transferencia”, informó el cuadro argentino en sus canales oficiales.

+ Rafael Dudamel y el interés por ‘Chicho’ Arango, de Millonarios

La confirmación de los clubes no trae mayores detalles. Los que sí los ofrecen son la prensa argentina. En TyC Sports, por ejemplo, se informó: “El lateral no pasó la revisión médica por un problema cardiológico y, a minutos del cierre del mercado de pases, el Xeneize no pudo sumar a su segunda incorporación”.

Se agrega que Andrés Felipe Román no habría pasado la revisión médica porque padece miocardiopatía hipertrófica, que es progresiva y es la principal causa de muerte súbita. Reiteramos, esta es versión extraoficial. Los clubes de momento solo informaron que los exámenes no fueron aprobados y que por eso no se cumple con lo que exige Boca Juniors.

La confirmación de Boca Juniors sobre Andrés Felipe Román