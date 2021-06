Oferta sobre la mesa: en la Premier League quieren a Yerson Mosquera

El defensor juvenil de Atlético Nacional tiene múltiples ofertas del fútbol internacional y ahora llegó una oferta formal desde el fútbol inglés.

Desde hace varias semanas, se viene hablando de la posible salida de Yerson Mosquera al fútbol internacional, pues es uno de los jugadores más prometedores del fútbol colombiano y varios equipos de Europa lo tienen ojeado. Esta semana, llegó una oferta oficial a las oficinas de Atlético Nacional una oferta formal por parte de un equipo de la Premier League.

Se trata del Wolverhampton, equipo que ha venido siendo protagonista en la primera división inglesa y que quiere tener al colombiano en sus filas. De acuerdo a lo reportado desde la prensa británica, se pusieron sobre la mesa 4 millones de dólares, siendo la oferta más importante hasta el momento entre los equipos que lo han pretendido.

Debido a la edad de este jugador, sería mucho más fácil para él conseguir el permiso de trabajo en Inglaterra que es una de las trabas más importantes al momento de realizar fichajes en la Premier League. Un jugador extracomunitario tendría que jugar al menos el 70% de partidos en los que fuera convocable con su selección, pero cumple la excepción de ser un jugador muy prometedor.

Resta esperar a que desde Nacional se manifiesten de manera oficial y resuelvan si la oferta que ha llegado desde este club es suficiente para dejarlo salir. Además, es posible que una de las condiciones que se pongan en el contrato es que el equipo antioqueño conserve un porcentaje de sus derechos.

#Wolverhampton are thinking of signing the colombian centre-back Yerson #Mosquera (born in 2001). #Wolves have offered 4M to #AtleticoNacional. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 3, 2021