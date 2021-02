Oferta de Brasil por Carlos Sierra y la opción para quedarse en el América

El jugador del América de Cali no ha podido resolver su futuro. Recibió una nueva oferta que habría sido rechazada y se abre la posibilidad para que se quede.

Desde hace varios días, se viene hablando de la posibilidad de que el volante Carlos Sierra, del América de Cali, salga del equipo debido a la falta de oportunidades que ha recibido por parte del técnico Juan Cruz Real. Sin embargo, todo estaría encaminado para que al final el jugador se termine quedando si no llegan ofertas que satisfagan a las directivas del club.

Esta semana, llegó al club una oferta por parte del club brasileño Cuaibá, equipo que recientemente ascendió a la primera división del fútbol de ese país, pero era una oferta a préstamo y con la condición de que el América pagara el 50% de su salario. Fue rechazada tajantemente, pero en este equipo quieren al jugador y realizarán una nueva propuesta para hacerse con sus servicios.

Entre tanto, el jugador no ha sido inscrito por parte de las directivas ante la Dimayor a pesar de que no están considerando su llegada a otro equipo del fútbol colombiano. Según confirmó el máximo accionista del club, Tulio Gómez, la decisión de no inscribirlo se da debido a que esperan venderlo, pero en caso de que no llegue ninguna oferta, quedará a disposición del cuerpo técnico.

Carlos Sierra se encuentra entrenando con el resto del plantel, haciendo parte de los trabajos con el técnico Juan Cruz Real. El mismo DT confirmó que le está permitiendo integrarse porque sigue siendo jugador del América y si al final deciden que se quede, lo tomará en cuenta, pues ante la falta de refuerzos, el jugador seguirá sumando dentro del plantel.