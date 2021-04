Nuevos canales para ver la fecha 19 de la Liga BetPlay

El operador por cable Movistar habilitó nuevas señales para todos los usuarios que se preparan para mirar la definición de la fecha 19 en la Liga BetPlay 2021 I.

En aras de que prime el juego limpio en la última fecha, en cuanto a los equipos que se disputan un cupo a los playoffs y de igual manera para los que buscan ser cabeza de serie, todos los partidos se jugarán a la misma hora 3:30 p. m.

Por tal motivo, el canal dueño de los derechos de televisión del FPC confirmó que los partidos entre América de Cali vs. Deportes Tolima y Once Caldas vs. Independiente Medellín serán los únicos juegos con transmisión en los dos canales habituales.

Para todos los hinchas que tienen operador Movistar se oficializó que los siguientes encuentros se podrán ver así:

Atlético Nacional vs. Patriotas (canal 821)

La Equidad vs. Independiente Santa Fe (816)

Millonarios vs. Deportivo Cali (303)

El resto de juegos estarán disponibles por la página de Winsports.co y Winsportsonline.com, esta útlima es con suscripción previa. Además también se habilitarán algunos canales Claro, DIRECTV, Tigo y EMCALI.