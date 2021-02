Novedades en la ‘pelea’ entre América de Cali y Tolima por Rafael Carrascal

Después de casi dos años de la renuncia de Rafael Carrascal al Tolima empieza a tomar un rumbo el caso contra el América de Cali.

Uno de los casos más insólitos de los últimos mercados de fichajes en el fútbol colombiano, fue el paso del jugador Rafael Carrascal de Deportes Tolima al América de Cali, puesto que no hubo negociación entre los clubes y el jugador terminó renunciando a su equipo para firmar con su club actual. Actualmente, se avanza en el caso para resolver la disputa que existe desde agosto de 2019.

Según reportó el periodista de ESPN Colombia, Julián Capera, este miércoles hubo una audiencia en la que se buscaba llegar a un consenso para definir el dinero que tendría que pagar el América de Cali por los derechos del jugador, aunque no hubo resolución. Los dirigentes del fútbol colombiano esperan por una respuesta para definir como trabajar en estos casos, pues aunque no fue un caso sin precedentes, sí fue la primera vez en que se demandó.

🚨 Caso Tolima vs América por Rafael Carrascal: hoy hubo audiencia de conciliación y NO HAY ACUERDO por el valor a pagar. Dirigentes del FPC esperan que la sentencia fije el camino a seguir en casos similares. Todos los detalles esta tarde a las 5:00 en @NexoESPNco pic.twitter.com/ojs1yTIqyj — Julián Capera (@JulianCaperaB) February 17, 2021

Recuerdo: ¿Qué pasó con Rafael Carrascal?

El volante jugaba en el Deportes Tolima, pero desde hace seis meses había pedido a los dirigentes del club ‘Pijao’ que lo dejaran salir, bien sea a venta o a préstamo, pero no aceptaron ninguna de las ofertas que llegó. A mitad del 2019 el jugador renunció amparado por el Ministerio de Trabajo, puesto que no podían obligarlo a trabajar donde no quería. Posterior a esto, fichó con el América de Cali.

El conflicto se generó porque Carrascal tenía contrato vigente, por lo que sus derechos deportivos seguían perteneciendo al cuadro tolimense. Sin embargo, no se pagó nada por su trasferencia y lo que se debate es sobre cuánto debería pagar el América, si lo que exige el Tolima o si lo que quiere pagar el club caleño que es solamente una cuota por lo que le quedaba de contrato.