Novedad en Atlético Nacional con el pago de Felipe Aguilar

El problema de Santos con Atlético Nacional por el tema del pago de Felipe Aguilar, estaría a punto de llegar a su final con buenos resultados.

Hace un par de años, se llevó a cabo la transferencia de Felipe Aguilar a Santos de Brasil por 4 millones de dólares, pero el jugador ya no hace parte del ‘Peixe’ y la deuda todavía no se ha pagado con Atlético Nacional. El caso llegó hasta la FIFA y le prohibieron al cuadro brasileño fichar jugadores hasta que no resolviera esta situación particular.

+ Jefferson Duque y las críticas que recibió en redes sociales por derrota ante Equidad

+ ¿Alexandre Guimaraes es el DT que necesitaba Atlético Nacional?

+ Jorge Bermúdez: Atlético Nacional “está jugando como equipo chico”

Ahora, parece que todo llegó a buen puerto, pues hace un tiempo Santos cambió de administración y en esta oportunidad el nuevo presidente hizo contacto directo con la institución antioqueña para que se acordaran los pagos y así, además de resolver la deuda pendiente, se les pudiera levantar la sanción impuesta por la FIFA.

“Lo del Atlético Nacional ya está resuelto, hasta hicimos el pago principal. Pronto van a liberar la prohibición de traspasos“, señaló el dirigente Andrés Rueda a Gazeta Esportiva. El actual finalista de la Copa Libertadores no pudo realizar incorporaciones en el tramo final de la competencia debido a este problema, pero ya estará todo resuelto pensando en la temporada 2021.

Desde Nacional todavía no se reportan con relación a esta situación, pero lo más seguro es que próximamente el presidente Juan David Pérez, quien ha estado al frente de la situación, hable con detalle de lo que sería el pago de los 725.000 dólares que están pendientes desde enero de 2019.