“No queremos que el fútbol pare”: Mensaje de futbolistas a hinchas del FPC

Hoy inicia la Liga BetPlay Dimayor 2021 con varios obstáculos debido al COVID-19, motivo por el que más de un partido ha sido postergado por el no préstamo de los estadios.

Millonarios vs. Envigado será el compromiso que abrirá el telón de la primera fecha de la Liga BetPlay. Sin embargo, este partido que oficia como local el cuadro embajador, no se podrá disputar en el estadio El Campín debido a las restricciones que ha otorgado la alcaldía local por el COVID-19.

Por esa razón, el primer partido de la presente edición del fútbol colombiano se disputará en el estadio Palogrande de Manizales. Adicional a esto, cabe recordar que el encuentro por Copa BetPlay entre Atlético Nacional vs. Deportes Tolima no se pudo jugar porque no hubo campo disponible, además de las aglomeraciones que se presentaron en la ciudad de Armenia por parte de hinchas del cuadro ‘verdolaga’.

A razón de lo anterior, y ante varios obstáculos para el inicio de la Liga, ACOLFUTPRO, Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, emitió un video con los jugadores referentes de los equipos del FPC, donde manifiestan a todos los hinchas que se cuiden y respeten las normas de bioseguridad para que el desarrollo de la liga no se vea afectada por la pandemia.

Aquí el video completo

En el video se evidencia jugadores importantes del rentado nacional como Adrián Ramos (América de Cali), Jefersson Duque (Atlético Nacional), Stalin Motta (La Equidad), Leandro Castellanos (Santa Fe), Sebastián Viera (Junior) y David Silva (Millonarios) , entre otros.

Así las cosas, a partir de las 5: 00 p.m. rodará el balón en el estadio Palogrande en el primer partido de la Liga BetPlay Dimayor 2021 con el juego entre Millonarios ante Envigado. Cabe recordar que el compromiso entre Patriotas vs. América fue aplazado por no haber préstamo del estadio de Tunja, mientras que el de Tolima frente a Once Caldas se jugará hasta el día lunes18 de enero. Todo esto por las complicaciones que hay a causa del COVID-19.