“No me dice nada AuronPlay”. Fuerte crítica a Millonarios

Millonarios, en una jugada táctica de posicionamiento y alcance en redes sociales, sacó provecho de esa empatía que tiene AuronPlay con el equipo.

El famoso youtuber o streamer español recibió por parte de la institución capitalina una caja con muchos detalles que a cualquier seguidor le enamoran. Uno de esos regalos que forman parte de la “lista de deseos”. Hincha de Millonarios que vea los detalles incluidos en esa caja tan especial quedará fascinado.

También pasa de la admiración al reproche. El lado crítico de esta acción pensada para las redes sociales se enfoca en que justo el día del cumpleaños de Willington Ortiz, leyenda del cuadro Embajador, el club lanzó este material dedicado a AuronPlay. Olvidaron a un ídolo por cuenta de un youtuber.

AuronPlay, dichoso con los detalles, creó una polémica justo en el campo donde él es especialista. Hinchas de Millonarios, furiosos en redes sociales, se encuentran contrariados por la forma en que el club envía detalles a personas que tal vez tengan algo de aprecio por el club, pero nunca como un aficionado de verdad, de los habituales abonados o seguidores de tradición.

Una forma de pensar que encontró en Nicolás Samper, periodista deportivo en RCN Radio y en ESPN, a un partidario más. Opositor en absoluto de lo que hizo Millonarios con AuronPlay, el comentarista lanzó frases calcinantes contra este proceder de la institución.

“No me dice nada AuronPlay. No me dice absolutamente nada. Pero me imagino que es una estrategia para, no sé, llamar a hinchas más jóvenes, acercarse al club. Pero en este caso yo creo que si no es capaz de felicitar en su cumpleaños a Willington Ortiz, una de las grandes instituciones que tuvo Millonarios a lo largo de los tiempos, pero sí gastarse todos los cartuchos para darle una camiseta a AuronPlay, estamos jodidos. En especial, si usted entiende que para reclutar hinchas uno tiene que ganar títulos, ojalá internacionales”.