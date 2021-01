“No imaginé que fuera a armar tanto alboroto”: Jersson González sobre su reglamento

Jersson González, actual entrenador de la categoría sub-17 del América de Cali, es tendencia por la polémica que causó su nuevo reglamento con los juveniles del escarlata.

Jersson González tendrá un nuevo reto dentro de la institución vallecaucana y será orientar a la categoría sub-17. Sin embargo, antes de iniciar labores, el entrenador dio a conocer un listado sobre el reglamento que tendrán que cumplir los canteranos. Algo que causó revuelto en el país y generó polémica.

Precisamnete, González brindó una entrevista a ‘ESPN Radio Colombia’ tras ver comentarios divididos sobre las restricciones que tendrán estos jóvenes futbolistas a partir de la fecha.

“El cabello tinturado es para darle orden y ellos entiendan que están en un proceso de aprendizaje y es un punto que no le veo ningún problema para que no piensen en eso. Tener el pelo de su color, normal. Lo de los piercing, lo prohíben desde FIFA para jugar. No hay problema que se lo pongan en la calle, pero después que están en la cancha debemos dar ejemplo y eso es prohibido.

Y siguió argumentando el reglamento diciendo que “acá en Colombia todos le colocan el morbo, el problema es que estamos en esta discusión tan simple. Esto se aplica para todo, para ir a estudiar, trabajar, en una empresa grande; si llegas tarde te ponen un memorando. Es algo simple y sencillo. No imaginé que se fuera armar tanto alboroto y problema por unas cosas tan básicas en la vida y que me pongan tanto problema y esté en el ojo del huracán por estas cosas.“, comentó el DT de la sub-17.

Aquí las declaraciones completas de Jersson González para ESPN Radio Colombia

El reglamento de Jersson González

1. Llegar 30 minutos antes de la hora establecida para el entrenamiento.

2. Cero cabello tinturado.

3. Cero rayas en las cejas.

4. Corte de cabello normal. Prohibido las rayas en la cabeza.

5. Prohibido el uso de aretes o piercings.

6. Medias largas de futbolista.

7. Uniforme limpio.

8. Guayos limpios.

9. Pasta o fruta después de los entrenamientos.

10. Traer al entreno toalla personal.

11. Vendas todos los días.

12. Canilleras todos los días.

13. Los camerinos serán aseados cada tres días por parte de los integrantes de la categoría.