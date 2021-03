¡Ni miró el VAR! Jugada polémica a favor del Junior en la victoria sobre Deportes Tolima

Deportes Tolima perdió, en su casa, 0-1 ante un rival directo como es el Junior de Barranquilla y desaprovechó la oportunidad de ser el nuevo líder de la Liga BetPlay.

En el compromiso disputado en el Manuel Murillo Toro se vivenció un partido con pocas opciones de gol. Sin embargo, al minuto 63′, luego del gol de ‘Cariaco’ González para el visitante, el encuentro tuvo más ritmo con llegadas claras del Deportes Tolima que no le alcanzó para igualar el partido.

No obstante, al minuto 85′, se presenció una jugada polémica que pudo haber sido penalti para el ‘pijao’ tras una falta dentro del área de Germán Mera. El juez central, Andrés Rojas, a pesar se las dudas, no fue a revisar el VAR y dio saque de meta a favor del Junior.

Hasta se me pausó el streaming justo en este momento. ¿Señal divina? No entiendo por qué no ha sido penalti a favor del @cdtolima. Clara entrada ilegal del defensor de Junior. Andrés Rojas no lo cobró (si, otra vez), y el VAR (Mauricio Pérez + Leonard Mosquera) ni fu ni fa. pic.twitter.com/KYUGk6OJ8E

— El VAR Central (Andrés) 🖥 (@ElVarCentral) March 25, 2021