¡Ni Miguel Borja entiende lo que pasará con su carrera!

Foto: GETTY + OneFootball

Junior decidió no hacer uso de la opción de compra por Miguel Borja y Palmeiras, el equipo al que debe volver, optó por no inscribirlo en lo que resta de la Copa Libertadores. ¿Y entonces? Por ahora se sabe que se presentará a entrenamientos en el cuadro brasilero.

En entrevista con Globo Esporte el atacante que estuvo en Rusia 2018 con la Selección Colombia mostró la sorpresa con lo que le está pasando, deportivamente hablando. Tras un año con 20 goles, el título de la Superliga y el Botín de Oro de la Liga, no está claro qué pasará con él ya que Junior no compró sus derechos deportivos y Palmeiras no lo tendrá en cuenta en la Copa Libertadores en la que ya están en semifinales.

+ Miguel Borja, el mensaje de Teo Gutiérrez y “¿esa carretilla quién la inventó?”

+ ¡Los audios del VAR en Coquimbo Unido vs. Junior!

+ ¿Cuánto debía pagar Junior por Miguel Borja?

“Estoy triste. Fue una sorpresa para mí que Palmeiras no me tenga en los planes para la Libertadores. Podría ayudar en la semifinal. Tenía muchas ganas de estar. Le tengo un gran cariño al club por todo lo que hice y por lo que la afición hizo por mí. No entiendo por qué no me quieren. Soy jugador del Palmeiras, solo tenía que llegar, ponerme la camiseta y jugar. No entiendo esta situación”, dijo el goleador en la prensa brasilera.

Y agregó: “Estos son los momentos en los que me gustaría demostrar que sirvo para el Palmeiras, que sirvo para jugar contra River Plate. Estaba muy motivado. Me gusta darle la vuelta. Tengo a Dios en mi vida y es en ese momento que Dios me da la fuerza para darle la vuelta a las cosas”.

Miguel Borja habló con el DT. Ya sabe que Junior no hará uso de la opción de compra. Y siendo así, pensó en volver al equipo que ya está dentro de los 4 mejores de la Copa Libertadores. “El entrenador Abel Ferreira me llamó y me dijo que me estaba mirando, que no debía preocuparme por las críticas del pasado, principalmente de la afición y la prensa. La directiva también me llamó y me dijo que si Junior no llegaba a la final de la Sudamericana, me utilizarían. Yo era un hincha más viendo los partidos ante Libertad, incluso ahí en la concentración en Chile (ante Coquimbo Unido). Realmente aplaudí. Leí todos los mensajes de la afición, y con cada mensaje me conmovió el cariño. Esto no tiene precio. Este deseo y este cariño no tienen precio”, expresó.

Más allá de ese panorama de no estar inscrito para lo que viene en la Copa Libertadores, él irá a Palmeiras. Al menos es el plan a la fecha. “Estaré el 10 de enero. Tengo derecho a unos días de vacaciones, llegaré y hablaré con el entrenador. Estoy disponible para Palmeiras. Si no quiere, le pediré a mi gerente que vea una situación mejor para el futuro. No importa ganar dinero si no está satisfecho. Lo importante es ser feliz y jugar, busco mi felicidad. Cuando salí de Palmeiras pensé en no volver. No quería volver. Pero hoy creo que puedo ser importante, que tengo mi valor y que puedo ayudar a la Libertadores”.

El mensaje de Teo Gutiérrez y la actuación de Miguel Borja