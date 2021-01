Neyder Moreno explicó la razón del llanto tras su gol con Atlético Nacional

El primer gol del año para Atlético Nacional estuvo a cargo de Neyder Moreno, un viejo conocido que ha tenido pocas oportunidades en el equipo paisa.

El extremo derecho abrió el marcador en la victoria parcial de Atlético Nacional contra Santa Fe tras un impecable pase de Andrés Andrade en el primer tiempo. El jugador realizó una excelente anotación tras el achique de Leandro Castellanos que vio como vencieron el arco.

Ante esto, la celebración de Neyder Moreno se robó todas las miradas tras el llanto que explotó en él luego del remate con pierna derecha. Sobre eso, el joven futbolista habló para los medios de comunicación y explicó la razón de sus lágrimas.

” Era un momento por el cual estaba esperándolo. Le doy gracias al profe Guimaraes y al club que me dieron la oportunidad de volver. Este gol me llena de confianza para seguir entrenando día a día fuertemente”. Y agregó que “nunca perdí la fe, siempre trabajé. Es un gol muy significativo, llevaba mucho tiempo trabajando, queriendo volver, por eso se me salieron las lágrimas.”

Aquí las declaraciones completas de Neyder Moreno

“Nunca perdí la fe, siempre trabajé (…) Es un gol muy significativo, llevaba mucho tiempo trabajando, queriendo volver (…) por eso se me salieron las lágrimas” Neyder Moreno@nacionaloficial pic.twitter.com/OX9DoYdygh — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) January 18, 2021

Cabe recordar que Neyder Moreno es una de las caras nuevas para el presente año con el conjunto ‘Verdolaga’. El joven habilidoso regresó de su préstamo a Envigado FC, equipo donde tuvo un gran 2020 tras el poco rodaje que le dio Juan Carlos Osorio cuando dirigía a Nacional.

Ahora cumplió su sueño de anotar con uno de los equipos más grandes del FPC y espera tener toda la confianza e Alexandre Guimaraes y poderse consolidar dentro del 11 titular. La próxima salida de el verde paisa será este fin de semana en condición de visitante ante La Equidad.