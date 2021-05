¿Millonarios y La Equidad ya podrán usar sus estadios? ¡Hay nuevas medidas en Bogotá!

Este jueves, La Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quitó varias restricciones que habían en la capital de la República a causa del nuevo pico de Covid-19.

En horas de la mañana, la alcaldesa de Bogotá anunció que desde el 8 de junio en la ciudad no habrá más toque de queda nocturno y que los bares podrán abrir hasta la 1:00 a.m. Sin embargo, la noticia negativa fue por los lados del fútbol, pues todavía no habrá reapertura de escenarios deportivos.

Y es que el fútbol profesional seguirá suspendido, al menos hasta que la capital regrese a alerta amarilla hospitalaria. Pues ya pasamos de la roja a la naranja y se espera que se siga reduciendo el número de contagios para así implementar los planes pilotos de hinchas y jugadores a los estadios.

✅ La alcaldesa @ClaudiaLopez presentó la propuesta del plan de reactivación para Bogotá, que se implementaría desde el 8 de junio. Conoce cómo funcionará la reapertura de bares y gastrobares 👇🏽https://t.co/wk1rKlllSL — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) May 27, 2021

Así las cosas, Millonarios y La Equidad deberán buscar estadio para sus compromisos de semifinal en la Liga BetPlay. Cabe recordar que la Dimayor confirmó que este fin de semana se reanuda el torneo colombiano con el juego entre Deportivo Cali vs. Deportes Tolima.

Por lo anterior, muy probablemente la próxima semana inicien las semifinales, donde además de los equipos capitalinos también está instalado Junior FC, rival del ‘Albiazul’.