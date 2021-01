Millonarios vs. Once Caldas: ¿Dónde se jugará?

Millonarios enfrentará a Once Caldas por la tercera fecha de la Liga BetPlay. El partido fue programado para el 1 de febrero, según Dimayor. Sin embargo, aún no se confirma el estadio.

Al igual que Independiente Santa Fe y Equidad, Millonarios no puede hacer uso de su estadio en Bogotá debido a la pandemia que atraviesa el mundo, motivo por el que hay restricciones en cada una de las ciudades que pone las alcaldías locales. Ante esto, el conjunto ’embajador’ busca escenario.

Para la primera fecha, cabe recordar, el conjunto azul de la capital de la República hizo el rol de local en el estadio Palogrande Manizales en la victoria 1-0 sobre Envigado. En la segunda jornada no pudo jugar frente el Boyacá Chicó porque la alcaldía de Tunja no prestó el estadio la Independencia, motivo por el que el encuentro fue aplazado.

Ahora para la tercera jornada, Millonarios busca estadio, teniendo en cuenta que el Palogrande es el estadio donde juega su próximo rival, Once Caldas, razón por la que no ve con buenos ojos esa opción y desde ya las directivas buscan en Cundinamarca esta posibilidad para que no sea plagado.

Las opciones que tiene Millonarios para jugar ante Once Caldas

La primera opción es el estadio de Cota, aunque parece la opción más complicada por las condiciones que hay en el escenario. La segunda es en el municipio de Sopó, Cundinamarca, y el tercero es el de los ‘Los Zipas’, de Zipaquirá, donde La Equidad será local esta tarde frente a Atlético Nacional, en lo que será el segundo partido de Primera División que se juegue en ese recinto.

Info @MillosFCoficial El plan A para jugar ante @oncecaldas están los estadios de Cota (opción más difícil), Zipaquirá y Sopó Por ahora no hay plan B, así que la posibilidad de jugar en el eje cafetero no se estudia De no recibir permiso esperarán que Dimayor aplace el partido pic.twitter.com/E6yN7uicWE — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) January 25, 2021

Sin embargo, según fotos del estadio, este atenta contra la integridad física de los jugadores, motivo por el que esperan a que se juegue el compromiso entre aseguradores ante verdolagas y así hacer la correspondiente solicitud. De no ser así, el compromiso entre Millonarios ante Once Caldas por la fecha 3, sería aplazado.