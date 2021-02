Millonarios sobre Andrés Román: “No se puede concluir diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica”

Millonarios hizo pública la conclusión de la Junta Médica en el caso de Andrés Felipe Román. Allí se estuvo en desacuerdo con el diagnóstico que le hizo Boca Juniors y que fue público de manera extraoficial.

Fue el 18 de febrero el día en que el cuadro xeneize en sus canales oficiales publicó esta información: “Boca Juniors y Millonarios Fútbol Club de Colombia informan que el jugador Andrés Felipe Román no superó los estándares médicos requeridos por el Departamento Médico de Boca, requisito indispensable para la realización de la transferencia”.

Hasta ahí se extendió su información. Luego a través de medios de comunicación y declaraciones de miembros de su directiva y cuerpo médico, se conoció que a Andrés Felipe Román le detectaron una miocardiopatía hipertrófica. A partir de ese descubrimiento se determinó que el jugador no sería contratado. Por ende regresó a Colombia en donde se le están haciendo nuevas pruebas.

Millonarios está sometiéndolo a nuevas pruebas para determinar el alcance de su problema. Eso no lo hizo Boca Juniors al contar con el futbolista solo el día del cierre del mercado de fichajes. Al no tener tiempo, optó sencillamente por no contratarlo y es el cuadro albiazul el que lo está evaluando ahora.

Haciéndolo se ha llegado a una primera conclusión: “Millonarios FC informa que se le practicaron exámenes especializados de valoración médica cardiológica a nuestro jugador Andrés Felipe Román, que incluyen electrocardiograma, ecocardiograma y cardioresonancia en la Fundación Clínica Shaio.

En el concepto de la Junta Médica de Especialistas informó que con los resultados de los exámenes no se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Complentó que no se cumplen otros criterios imagenológicos igualmente característicos, además que el paciente no ha tenido síntomas cardiovasculares de ningún tipo durante su desmepeño deportivo, así como tampoco tiene antecedentes familiares de la enfermedad, ni de muerte súbita de causa no clara”.

Comunicado oficial de Millonarios sobre Andrés Román