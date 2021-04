Millonarios, Santa Fe y La Equidad deberán buscar estadio tras restricciones de la Alcaldía

Los equipos capitalinos (Millonarios, Santa Fe y La Equidad) tendrán que buscar estadio para poder disputar los compromisos que están programados hasta el 9 de mayo.

Por medio de un comunicado, en el decreto 157, la Alcaldía de Bogotá confirmó que dentro de las medidas para contener el nuevo pico de Covid-19 está la de no permitir el desarrollo del fútbol profesional colombiano durante las próximas dos semanas, razón por la que tal medida irá hasta el 9 de mayo.

+ Harold Rivera contó la verdadera razón de la ausencia de Sherman Cárdenas

+ Harold Rivera y la llave ante Junior “Estamos vivos porque dependemos de nosotros mismos”

+ Alexis García, Atlético Nacional, el “partido delicioso de ver” y el “no tenemos ni 5 de miedo”

“Durante el periodo de restricción previsto en el presente decreto, no se podrá llevar a cabo la ciclovía y la celebración de actividades deportivas, tales como los torneos de fútbol profesional”, dice el párrafo 4 del artículo 2.

Así las cosas, esta restricción afecta de manera directa a los equipos capitalinos, sin embargo, a Santa Fe y La Equidad aún más, teniendo en cuenta que tendrán competición internacional entre semana y el fin de semana por liga local. En cambio a Millonarios solo juega en Bogotá hasta el sábado primero de mayo.

Programación de La Equidad, Santa Fe y Millonarios durante la restricción

Miércoles 28 de abril: Santa Fe vs. Fluminense (estadio de Techo)

Sabado 1 de mayo: Millonarios vs. América de Cali (estadio El Campín)

Jueves 29 de abril: La Equidad vs. Aragua (estadio de Techo)

Domingo 2 de mayo: Santa Fe vs. Junior (estadio El Campín)

Miércoles 5 de mayo: Santa Fe vs. River Plate (estadio de Techo)

Por ahora, ningún club se ha manifestado al respecto y tampoco se conocen las alternativas que tendrán para llevar a a cabo estos compromisos por Copa Libertadores, Sudamericana y Liga BetPlay.