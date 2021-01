Millonarios no podrá jugar el partido de la fecha 2 de la Liga Betplay

Foto: Dimayor

Millonarios tendrá que visitar al Boyacá Chicó en la fecha 2 de la Liga Betplay 2021, pero a falta de estadio, no podría jugar su partido.

Otro problema se ha generado para la realización de la Liga Betplay, pues se ha confirmado que nuevamente no se permitirá el acceso al estadio La Independencia de Tunja, por medidas de los gobiernos locales. En la fecha 1, no pudo llevar a cabo el partido entre Patriotas y América de Cali y ahora en la fecha 2, tampoco se podrá jugar el duelo entre Boyacá Chicó y Millonarios, programado para el martes 26 de enero.

+ Fernando Uribe y el porqué se enamoró de Millonarios

+ Nicolás Vikonis, otro que le hace ‘coquitos’ a Millonarios

+ La foto de Stiven Mendoza que ilusiona a la hinchada del América

“El estadio La Independencia pertenece al departamento de Boyacá y lo administra Indeportes, pero como está ubicado en la ciudad de Tunja, nosotros como administración municipal y luego de los estudios epidemiológicos, hemos determinado que no es prudente autorizar estas actividades deportivas porque estamos en una situación sin precedentes en la ciudad y el número de contagios está alto, al igual que la ocupación de UCIs“.

Eso dijo Vicente Ojeda, secretario de gobierno de Tunja, en diálogo con el Diario As. “En ese orden de ideas, la administración lo que ha hecho es no autorizar el evento y hacerle el traslado a la Gobernación de Boyacá para que no se preste el escenario deportivo. Nosotros no vamos a autorizar la realización del evento deportivo“.

De la misma manera, tampoco se podría jugar el primer partido mencionado entre Patriotas y América, que se había reprogramado para el miércoles 27 de enero. Lo más probable, es que ambos juegos terminen aplazados, mientras se autorizan los estadios de Bogotá o en Tunja cambian de opinión. En la fecha 3, habrá un clásico entre los equipos boyacenses y todavía hay incertidumbre sobre si se podrá jugar o no.