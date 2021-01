Millonarios: ¡La confirmación del representante de Fernando Uribe!

Hay movimiento en el mercado de fichajes de Millonarios. Luis Carlos Serrano, el representante de Fernando Uribe, atendió una entrevista con Blu Radio y contó lo último sobre la posibilidad del regreso del goleador al cuadro albiazul.

“No se pudo llegar a un arreglo. Él y Gustavo Serpa no se pusieron de acuerdo en lo económico”, contó Serrano sobre esa posibilidad que surgió recientemente para el atacante que jugó en Millonarios en 2014-15 y está libre tras su paso por Santos FC en Brasil. Se buscan posibilidades para su futuro y de momento no hay acuerdo con ningún equipo.

“Fernando Uribe sí tenía todas las intenciones de volver a Millonarios, pero no pudo llegar a un acuerdo”, agregó el representante de futbolistas. Confirmó que el deseo del atacante es volver a vestir la camiseta albiazul y que ha tomado la iniciativa de ser él quien ofrezca la oportunidad. Así se lo hizo saber, se trabajó y por ahora no se arregló algo al respecto. En este momento hay distancia en las cifras que él pretende y las que le ofrecen.

“Él estaba manejando todo con Gustavo Serpa. Me imagino que por toda la situación de la pandemia no pudieron acercarse a ese tema económico”. Agregó que él habló con Serpa, manifestó la intención y luego la socialización se hizo entre el futbolista y la directiva de Millonarios. Al no haber acuerdo, se buscan otras posibilidades. Se dejaron pasar un par y todavía del fútbol colombiano no hay otras.

Lo que dijo el representante de Fernando Uribe sobre la posibilidad con Millonarios

Mercado de fichajes de Millonarios para el 2021

Altas

Fredy Guarín – sin equipo

Daniel Ruiz – Fortaleza CEIF

Hárrison Mojica – Jaguares

Jáder Valencia – Racing de Lens (Francia)

Bajas

Cristian Bonilla – La Equidad

Luciano Ospina – Alianza Petrolera

Jhon Duque – Atlético San Luis (MEX)

César Carrillo – Sin equipo

Santiago Montoya Muñoz – Atlético Bucaramanga

Diego Godoy – River Plate (PAR)

Ayron Del Valle – FC Juárez (MEX)

Elíser Quiñones – Águilas Doradas