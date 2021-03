Millonarios: Juan Pablo Vargas contó los detalles de su cruce con el árbitro Ararat

Millonarios apeló la decisión de la comisión disciplinar de la Dimayor por Juan Pablo Vargas, quien recibió tres fechas de suspensión.

En la fecha 7 de la Liga BetPlay 2021, Millonarios derrotó 3-1 a Deportivo Pasto. Más allá del resultado, la noticia se presentó por la expulsión que recibió Juan Pablo Vargas tras rifirrafe con el árbitro Nolberto Ararat.

Según el informe arbitral emitido en su momento, el juez acusó al zaguero costarricense de usar un lenguaje inadecuado con irrespeto hacía él, motivo por el que le dieron tres fechas, de las cuales ya ha cumplido dos. Antes esto, Juan Pablo Vargas contó detalles del momneto del enfrentamiento verbal con Ararat.

Versión de Juan Pablo Vargas ante Dimayor

“Al hacer Millonarios el tercer gol cuando iba regresando de la celebración del dije al árbitro “reponga 6, 8 o 10 minutos, los que quiera”. Él me respondió “repítalo otra vez, repítalo”, yo lo que hago es reírme sin decirle nada y un jugador del Deportivo Pasto me dice “Vargas ya tranquilo, ya ganaron no pelee con el árbitro” y yo le digo al jugador de Paso “es que él como árbitro no puede ser tan prepotente” ya que estuvo un muchos lapsos del partido amenazando a nuestros jugadores y me pareció que no está bien esa actitud por eso dije eso. Cuando le dije eso al jugador de Pasto el (el árbitro) se ofendió y me expulsó del partido. Los jugadores tanto de Millonarios como los de Pasto que estaban cerca de mí saben que las cosas sucedieron así y que nunca hubo una ofensa ni grosería de mi parte hacía él”.

Sin embargo, esta declaración no surtió efecto y terminará pagando las tres fechas de sanción, de las cuales ya ha pagado dos y completará este jueves cuando no esté ante Boyacá Chicó.