Frase de David Mackálister Silva en rueda de prensa ante la pregunta: ¿Se complicó la clasificación de Millonarios a los playoffs de la Liga BetPlay I-2021?

El futbolista campeón con el cuadro albiazul que volvió a competencia luego de 3 partidos, respondió muy seguro: “Una clasificación se complica cuando no se depende de sí mismo y cuando el equipo no tiene brújula. Humildemente siento que en este caso no es ninguna de las dos. Dependemos de nosotros mismos, tenemos una idea de juego clara, con cosas por corregir, pero en la que confiamos. Confiamos en nuestro estilo y confiamos, Dios mediante, que vamos a estar en las finales”, dijo el mediocampista de Millonarios.

Con el 0-0 ante Deportes Tolima, Millonarios llegó a 27 puntos en la tabla de posiciones. Por delante tiene un par de compromisos a disputar en El Campín. Enfrentará a Santa Fe y Deportivo Cali. En caso de ganarlos, la escuadra estará en playoffs. A eso se refiere David Mackálister Silva con su respuesta.

“En estas instancias, evidentemente hoy queríamos sumar de a 3 y más siendo locales. Pero creo que un punto ahora es valioso para lo que se quiere. Buscamos y buscamos, de pronto no tuvimos la claridad o la eficacia, pero sumar no es malo”, agregó en sus respuestas. La igualdad ante Deportes Tolima en el grupo se tomó con calma. Quedan las últimas oportunidades.

Por eso lo último que dijo fue: “El mensaje es claro: siempre creer de la mano de Dios y hay una frase muy importante que me la dijo una persona del fútbol y es que el trabajo no traiciona. Creemos en eso”.

David Mackálister Silva en rueda de prensa tras el empate de Millonarios y Deportes Tolima