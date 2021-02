Lo que dijo Alberto Gamero sobre el interés de Boca Juniors por Felipe Román

Se ha hablado bastante sobre el interés de Boca Juniors por Andrés Felipe Román, lateral derecho de Millonarios que acaba de ser convocado a la Selección Colombia.

Desde Argentina empezó el rumor del interés de Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors, por Andrés Felipe Román, jugador que debutó como profesional en 2017 bajo la dirección técnica del estratega argentino, motivo por el que se hace fuerte su llegada al Xeneize.

Sin embargo, Alberto Gamero, técnico de Millonarios, en la rueda de prensa previa al compromiso ante Equidad, no pasó por alto el tema e indicó que lo han llamado desde Argentina para preguntar por el negocio, pero que por parte de las directivas no ha recibido información al respecto.

“Por Román no hay nada, son puras especulaciones, me llamaron de emisoras de Argentina por el caso de Román, Matías de los Santos y José David Moya, que va para Huracán, dijo Gamero.

Y agregó que “Andrés Felipe Román está centrado y mentalizado para jugar mañana ante Equidad y y o como técnico del equipo no he tenido ninguna información de esa negociación. No tengo ese conocimiento y por ahora seguirá en Millonarios”.

Así las cosas, se espera que haya alguna información oficial sobre el interés y las conversaciones de Boca Juniors con el cuadro capitalino por los servicios de Andrés Felipe Román que, a pesar de haber estado en el microciclo dela Selección Colombia, estará este fin de semana ante la Equidad por la fecha 6 de la Liga BetPlay. El compromiso se disputará este sábado en el estadio de Techo a partir de las 3:15 p.m.