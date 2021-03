Gamero dio más detalles de lo sucedido con el AT de Atlético Nacional: “Fue un acto feo”

Hablando en entrevista con Blu Radio, Alberto Gamero revivió lo sucedido en los banquillos de El Campín tras el gol de Vladimir Hernández que significó el triunfo de Atlético Nacional sobre Millonarios.

Ese tanto se dio después de los 90 minutos y desató una celebración alocada de Juliano Fontana, el asistente técnico de Alexandre Guimaraes en Atlético Nacional. Al hacerla, desató la reacción del cuerpo técnico de Millonarios y hubo discusiones. Al respecto habló Alberto Gamero en rueda de prensa y volvió a hacerlo en la entrevista radial ya mencionada en Blog Deportivo.

¿Qué pasó? Alberto Gamero lo explicó: “Soy de las personas que le pido a mi cuerpo técnico respeto para todos y también exijo respeto de los otros cuerpos técnicos”, fue lo primero que dijo el DT de Millonarios al respecto. Y agregó: “Me parece que el asistente de Alexandre Guimaraes (que es un señorazo, centrado y profesional), fue a cantarnos el gol. Corrió a donde estábamos nosotros. El profesor Orlando Rojas estaba muy cerquita y yo fui y les dije a él y a Guimaraes que nosotros necesitamos respeto en el fútbol colombiano. Usted tiene que respetar. Le dije eso”.

Lo último que dijo sobre el tema fue: “Fue un acto feo que nosotros nunca lo hacemos. El año pasado le ganamos 3-0 a Atlético Nacional y nunca me vieron ni siquiera saltar. Me gusta celebrar cuando termina el partido y ya sé que lo gané. Es algo para que ellos aprendan, así como nosotros aprendemos algunas cosas. Gracias a Dios no hubo gresca”.

