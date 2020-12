¡Así se despidió de Millonarios! “Las cosas no salieron como quisimos”

Foto: Dimayor

A través de un mensaje en su cuenta en Instagram, Diego Godoy confirmó que no seguirá en Millonarios. El futbolista paraguayo jugó su último partido un día antes en el repechaje de la Liguilla ante Deportivo Cali.

Ese día fue titular. Es más, se hizo cargo de uno de los penaltis de la definición. Marcó el que fue su último gol con el cuadro albiazul que apostó por él a comienzos de 2020. Ahora llegó el momento de la despedida. El vínculo no fue renovado y él termina yéndose. Así lo confirmó con un mensaje en redes sociales.

+ Millonarios y la jugada polémica en el repechaje ante Deportivo Cali

+ Gamero: de los objetivos incumplidos con Millonarios al “se vislumbra un 2021 muy bueno”

+ ¡Exigencias a jugadores del Deportivo Cali y ataque cerca de su sede antes de enfrentar a Millonarios!

“Hoy toca despedirme de una gran institución. Las cosas no salieron como quisimos pero de que se trató y se peleó hasta el final no hay duda. Agradecido Millonarios. Que los tiempos venideros sean de éxitos. También agradecido con su hermosa gente que me brindó su cariño desde el primer día hasta el último, gracias totales (corazones azules)”, escribió Diego Godoy.

El futbolista paraguayo se va de Millonarios tras jugar 22 partidos (15 como titular), aportar 2 asistencias y sin goles. Es canterano de Cerro Porteño y ahora espera ofertas para continuar su carrera. Tiene 28 años y acaba de terminar su segunda experiencia en el exterior. El paso por el fútbol colombiano se suma a lo que hizo con Unión de Santa Fe en Argentina (2016-17).

Diego Godoy publicó su despedida de Millonarios