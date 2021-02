¿Se equivoca el médico de Boca con Alberto Gamero en el caso Andrés Román?

Públicamente habló Guillermo Bortman en entrevista con Caracol Radio. Y al responder a una supuesta afirmación de Alberto Gamero en el caso Andrés Román, fue contundente. “Me parece temerario que hable de esa forma cuando no sabe de medicina y dice las cosas así sencillito. Es más, se lo diría en la cara”.

¿Por qué reaccionó de tal forma? Fue como respuesta a la supuesta afirmación del DT de Millonarios, sobre el siguiente partido del equipo y la aparente presencia de Andrés Felipe Román pero… ¿Alberto Gamero dijo eso? Las declaraciones públicas del entrenador se dieron en El Campín luego del triunfo sobre Deportivo Pasto.

+ Patrón Bermúdez: “Boca no contrata a Andrés Román porque ve un riesgo en su vida deportiva”

+ “Locura y falta de respeto”. Así calificó lo que hizo Boca con Andrés Román

+ Millonarios sobre Andrés Román: “Sus resultados no presentaron inconvenientes ni signos de alerta”

Allí lo que dijo fue: “A Andrés Felipe Román lo estamos esperando con los brazos abiertos. Tiene el respaldo de jugadores, cuerpo técnico y toda la directiva. Sé que también de la hinchada. Indudablemente se tendrá que hacer unos exámenes que a lo mejor se los van a pedir, pero él llega y estoy completamente seguro que si va a estar con nosotros, el día martes estará en Barranquilla (partido ante Junior). Hay que darle todo el amor y todo el apoyo. Sepan que muchas veces pasa eso”, concluyó el DT samario.

El DT no aseguró que jugaría. Primero habló de exámenes y eso fue ratificado por Millonarios. El jugador se someterá a exámenes médicos necesarios para diagnosticar su estado de salud y cuando se conozcan los resultados, el club informará el paso a seguir. Alberto Gamero mencionó la opción de tenerlo en Barranquilla, pero sin decir que jugaría. El grupo quiere estar a su lado apoyándolo en todo lo necesario.

Todo lo que dijo el médico de Boca sobre Alberto Gamero y Andrés Román

-“No hay ningún caso que se haya solucionado con cirugía. Vamos a pensar lógicamente. Es que no hay nada qué operar. Si se le quita un pedacito de músculo, igual va a seguir creciendo (…) Me parece temeraria la posición de Gamero, quien dijo que lo esperaban con los brazos abiertos para jugar un partido. Si fuera un hijo suyo, seguramente lo mandaría primero a la Shaio. No puede decir eso como si nada. Me parece temerario que hable de esa forma cuando no sabe de medicina y dice las cosas así sencillito. Es más, se lo diría en la cara”.

#CarruselCaracol 🚨⚽🎙️"Una persona que no tiene ni idea de medicina no puede venir a decirle a un jugador, que puede volver a jugar un día como si nada [Sobre las palabras de Alberto Gamero]": Guillermo Bortman 📻🎧Escúchelo aquí: https://t.co/MogTXGz2bd pic.twitter.com/FMV0Bn76Me — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) February 21, 2021

Comunicado oficial de Millonarios sobre Andrés Felipe Román