DT de Millonarios confirmó qué pasó con Fernando Uribe y Felipe Banguero. ¿Es grave?

FOTO: DIMAYOR

En la victoria sobre Deportivo Pasto, Millonarios hizo un par de cambios obligados por dolencias. Salieron Fernando Uribe y Felipe Banguero. ¿Qué les pasó? Alberto Gamero respondió en rueda de prensa.

A los 70 minutos se dio la salida de uno de ellos. Felipe Banguero salió para darle paso a Bréiner Paz. Cambio extraño que se tuvo que dar por un dolor que presentó el lateral izquierdo campeón con el equipo. Y a los 88 se presentó la otra modificación que llamó la atención. Esta vez salió Fernando Uribe también acusando un dolor.

+ ¿Ahora qué va a pasar con Andrés Román? ¡Respondió Alberto Gamero!

+ Fernando Uribe sigue sumando goles con Millonarios. Ya van…

+ Millonarios sobre Andrés Román: “Sus resultados no presentaron inconvenientes ni signos de alerta”

Frente a tales situaciones llegó la consulta para el DT en rueda de prensa. Fernando Uribe es uno de los goleadores de Millonarios y Felipe Banguero también una pieza clave, sobre todo ahora que Elvis Perlaza está lastimado. ¿Qué les pasó?

Alberto Gamero respondió: “Sabíamos que Fernando Uribe no iba a aguantar pero lo queríamos retener hasta donde pudiéramos por los cambios que queríamos hacer. Veíamos que tenía a los dos centrales de ellos allá, no los dejaba salir y me parecía que era importante tenerlo. Lo de Banguero prácticamente fue un calambre que le dio. Vamos a mirar cómo evolucionan pero creo que terminaron bien. No creo que sean lesiones graves. Vamos a mirar qué dice el Departamento Médico. Tras el partido hablé con ellos. Uno fue calambre y el otro fue cansancio”.

La respuesta de Alberto Gamero sobre Andrés Felipe Román (Win Sports)

Comunicados oficiales de Boca Juniors y Millonarios por Andrés Felipe Román