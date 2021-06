Alberto Gamero: “Hubo momentos donde pidieron mi cabeza y hoy estoy en una final”

Millonarios FC derrotó a Junior FC y es el primer finalista en la Liga BetPlay I-2021 tras conseguir un marcador global de 4-3 a su favor y ahora espera por La Equidad o Deportes Tolima.

Los goles del compromiso fueron a través del nuevo goleador del torneo colombiano, Fernando Uribe, (minuto 3′ y 12′) para decretar el 2-0 final que le sirvió para darle vuelta a la llave ante los de Barranquilla. Ante esto, el paso a la final y la entrega de su equipo habló Alberto Gamero en la rueda de prensa.

+ Después de 4 años, Millonarios regresó a una final del fútbol colombiano

“El partido lo teníamos controlado y manejado. La expulsión al minuto 24 , un 2-0 contra Junior, demuestra que el equipo tuvo casta, jerarquía y compromiso. Nos tocó ante un rival que quiso abrirnos las canchas. Salgo feliz con lo que hizo Chicho Arango. Me parece que el equipo en ese 4-4-1 se manejó como equipo grande, de jerarquía”, inició Gamero.

Sobre el proyecto deportivo, el DT dijo que “esto se construyó gracias a una junta directiva que ha confiado en mí. Es de todos. Una afición que nos va a alentar. Espero que hoy gocen, disfruten y todavía nos queda un camino mas, pelear el titulo”.

También tuvo espacio para aplaudir lo de sus canteranos. “He encontrado a unos jugadores jóvenes con verraquera y personalidad increíble. (García) Él hoy estuvo en duda y hoy entró y respondió muy bien”.

Gamero agradeció a las directivas por su apoyo. “Gracias a ellos por este gran respaldo. Hubo momentos donde pedían mi cabeza y él (Camacho) me decía que usted no se me va. Los proyectos deben terminar bien. Vamos bien, pero aun no se ha terminado. Me alegra que hoy estemos pasando por esto. Lo hemos logrado, nos queda este camino corto para lograr el titulo y vamos a pelearlo”.

Finalizó dejándole un mensaje a toda la hinchada. “Vamos poso a paso. No estamos en con el desespero. Estamos a cinco entrenamientos de lograr algo importante. Con tranquilidad, con deseos de darle una estrella a esta institución. Todavía tenemos un partido por delante. Disfruten en paz.”

Rueda de prensa completa de Millonarios tras victoria sobre Junior (Alberto Gamero y Fernando Uribe)