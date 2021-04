¡Mensaje de Juan Pablo Vargas tras conocer que se pierde el resto de temporada!

Juan Pablo Vargas, defensa de Millonarios, fue seriamente afectado por un golpe recibido en zona lumbar por parte de Yesus Cabrera, en el encuentro de ida por los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021.

A razón de lo anterior, se conoció que el zaguero costarricense se perderá lo que resta de campeonato; estará fuera de las canchas por lo menos seis semanas, siendo esta un noticia bastante triste para los seguidores del elenco ‘Albiazul’.

Comunicado oficial de Millonarios sobre la lesión de Juan Pablo Vargas

“Se realizaron estudios complementarios evidenciando fractura estable no desplazada en las apófisis transversas de 2 vértebras, sin compromiso neurólogico”, dice el parte médico oficial expedido por el club.

Siguiendo la evolución de JP Vargas se realizaron estudios complementarios evidenciando fractura estable no desplazada en las apófisis transversas de 2 vértebras, sin compromiso neurólogico. Se continuará manejo médico con una incapacidad inicial de seis semanas según evolución. pic.twitter.com/z2FeNjdTKt — Millonarios FC (@MillosFCoficial) April 28, 2021

Ante esto, Vargas emitió un mensaje a través de las redes sociales que conmovió a los hinchas del conjunto bogotano: “Dios tiene el control de todo, infinitas gracias por sus mensajes de aliento Manos palma contra palma siempre que he caído me levanto con más fuerza y esta vez no será la excepción”.