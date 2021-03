Mensaje de Gamero al cuerpo técnico de Atlético Nacional: “Respeten a los técnicos colombianos también”

Tras el agónico gol de Vladimir Hernández en El Campín, hubo problemas cerca del banco técnico de Millonarios. ¿Qué pasó? Lo contó Alberto Gamero en rueda de prensa y envió el mensaje para sus colegas en el cuadro verdolaga.

“El reclamo fue porque el asistente de ellos fue a festejar el gol al banco de nosotros. Me parece que es una falta de respeto. Le dije que respetara. Acá ellos no pueden venir a maniobrar como ellos quieren”, fue lo primero que dijo Alberto Gamero sobre la situación que se habría presentado con Juliano Fontana.

Y agregó: “Muy respetuosamente me calmé porque soy calmado y respetuoso. En otro momento y con otra persona, se podría formar una gresca muy grande. Gracias a Dios soy un tipo respetuoso y acá le pido a su cuerpo técnico encabezado por el profesor Alexandre Guimaraes, que respeten a los técnicos colombianos también”.

En la misma rueda de prensa el DT de Millonarios se refirió a esa anotación puntualmente. “El gol lo vi y sin repetición veo que está en fuera de lugar. Es raro y lamentable habiendo VAR, pienso yo. Ojalá me equivoque y el VAR tenga la razón. En lo que vi, me parece que fue fuera de lugar. Perdemos un partido que salimos con deseo de ganar y no pudimos cumplir. Nos queda el resto del torneo para meternos pero sí nos golpeó este partido”.

