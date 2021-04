Mensaje de Alberto Gamero que ilusiona a los hinchas de Millonarios tras victoria ante Cali

Millonarios derrotó 3-1 a Deportivo Cali en la fecha 19 de la Liga BetPlay y se clasificó a los playoff como cabeza de serie y espera por el sorteo que se llevará a cabo este lunes 19 de abril.

Alberto Gamero habló en la rueda de prensa posterior al compromiso que se disputó en el estadio El Campín y fue autocrítico con lo mostrado ante Cali. Además, emitió un mensaje que ilusiona a la hinchas ‘Albiazul’.

“A los hinchas, muchas gracias por este apoyo, muchas gracias por este acompañamiento que siempre tenemos a pesar de la pandemia y decirles que vamos a pelear hasta el último minuto para darles la felicidad que quieren”.

Sobre la clasificación, Gamero dijo que “Felicidad y alegría después de haber obtenido una clasificación. Dos torneos consecutivos no pudimos estar, hoy estamos y lo disfrutamos. En el trámite del partido, un primer tiempo que no me gustó porque no encontramos el balón, el arco contrario y tuvimos muy poquitos opciones de gol. En el segundo, dos modificaciones le dieron más alegría al equipo, entendieron que necesitábamos ganar aquí para estar dentro de los cuatro y al final fue un buen triunfo. Un equipo equilibrado y mentalizado en que se debe ganar”.

Y agregó que “el ganar no quiere decir que todo se hace bien. Como dije, el primer tiempo no lo hicimos bien, pero en el segundo se mejoró y por eso ganamos el partido. El equipo tiene que aprender a que los partidos no duran 45 minutos sino 90-95. Todos los rivales son buenos, América, Junior, Equidad y Tolima son grandes y por algo están en torneos internacionales.. Nosotros le apuntamos a esos torneos en 2022 y creo que tenemos una gran posibilidad”.

Finalizó la entrevista analizando el debut de Ricardo Rosales. “Muy bueno, no es fácil debutar contra el Deportivo Cali, a pesar de que el equipo ya estaba clasificado. No vi problemas por ese sector, hubo salida… Tuvo algo importante como el centro para el gol, me parece importante porque sabe muy bien ir al ataque y tiene buena condición técnica”.