Médico de América de Cali y la nueva actualización del estado de salud de Adrián Ramos

Pasaron dos días del momento en que el capitán de América de Cali, Adrián Ramos, fue internado en una clínica. ¿Cómo está el goleador y bicampeón con la camiseta escarlata?

“Se han hecho la valoraciones pertinentes de todos los especialistas en el tema y todas las pruebas han sido negativas. No hay ningún evento orgánico que nos explique qué pasó. Son cosas que cuando no aparece nada, no sucede más. Eso es lo que seguramente pasó con Adrián. Estará en observación esta semana”, respondió el médico Germán Alberto Ochoa en entrevista en Blu Radio.

El atacante e ídolo de la afición escarlata pasó un par de noches en la clínica y así seguirá. Se le siguen haciendo estudios por lo sucedido tras el entrenamiento del sábado. De momento no hay mayores explicaciones a lo que le pasó. Adrián Ramos manifestó tener mareos y por eso la inmediata decisión de llevarlo a la clínica en la que todavía se encuentra. Allí seguirá por un tiempo.

“Adrián Ramos tuvo un evento adverso médico. Generalmente se llama desmayo súbito. Esto es muy frecuente cuando se cambian de posición de manera súbita, por alguna razón deja de llegar oxígeno al cerebro o al corazón. De manera transitoria puede aparecer un mareo. Pasó en la práctica y se llevó al jugador a la clínica”, contó el médico de América de Cali sobre lo sucedido.

Y agregó, sobre el tiempo de regreso y la normalidad para volver a la competencia: “Eso es lo que esperamos. Él tuvo COVID positivo hace siete semanas y se está mostrando en la población que quienes tuvieron el virus pueden tener una miocarditis viral como secuela transitoria. Ojalá se resuelva esta semana para que regrese a sus actividades”, concluyó el médico Ochoa.

Adrián Ramos no ha tenido competencia oficial con América de Cali en el 2021. Después de la final de la Liga BetPlay ganada a Santa Fe se encontraba en descanso y la posterior preparación para los retos de 2021. No hizo parte del equipo que cayó eliminado de la Copa BetPlay ante Deportivo Pasto.

