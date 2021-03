“Me hacía el lesionado con Junior para no ir a Pasto”: Valenciano sobre polémica de Teófilo

Iván René Valenciano, exjugador del Junior y ahora comentarista deportivo, defendió la polémica que se armó por la no convocatoria de Teófilo Gutiérrez ante Patriotas.

Luego de conocerse los convocados del Junior para viajar a la terrible cancha de Tunja para enfrentar a Patriotas, se conoció que Teófilo Gutiérrez no hacía parte de dicho llamado, acción que termino en polémica y señalamientos que indicaban que el delantero del Tiburón no viajó por el estado de la cancha.

Esto causó revuelto porque el equipo barranquillero no la pasa bien la Liga BetPlay y un jugador como ‘Teo’ no se puede dar el lujo de no querer ir a jugar. Sin embargo, la excusa fue que el delantero sufrió un esguince en su tobillo, siendo este el motivo de su inasistencia a Tunja.

Ante esto, Iván René Valenciano salió a defender dichos rumores en el Vbar de Caracol Radio, en el cual manifestó que “es respetable porque uno a veces no quiere ir a algunas partes y eso es parte de lo que uno quiere como jugador. Uno no escoge partidos, pero sí escoge ciudades a las que no quiere ir”.

Igualmente, confesó que ” yo nunca desconfío de los jugadores, nunca digo que un jugador se haga el lesionado para no viajar. Aunque en el caso mío, sí lo hacía y asumo mi responsabilidad… En los entrenamientos antes de ir a Pasto, yo metía un pique así la pelota fuera para el otro lado y me desgarraba solito”.

Cabe destacar que hay un video que emitió el periodista Fabio Poveda en donde su puede ver el tobillo, hinchado, de Teófilo Gutiérrez, quien también es duda para el partido del viernes ante el Atlético Bucaramanga.